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В Германии выразили готовность принимать иностранных пациентов с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о готовности страны принимать пациентов-иностранцев с коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

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«Расходы на лечение будут покрыты Германией, это наше понимание европейской солидарности», — сказал он.

17 апреля Шпан заявил, что ФРГ удалось взять под контроль вспышку коронавирусной инфекции. По его словам, с 12 апреля число новых подтвержденных случаев меньше числа выздоравливающих.

16 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции лидеров G7, посвященной пандемии COVID-19, подчеркнула приверженность страны поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Она подчеркнула, что распространение коронавируса можно остановить только при помощи координированного международного ответа.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 20 апреля, в Германии зафиксировано 145,7 тыс. случаев заражения коронавируса, 4,6 тыс. летальных случаев и 91,5 тыс. выздоровевших пациентов.

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