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В Германии выпустили приложение для выявления COVID-19

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Фото: Global Look Press/Andreas Arnold/dpa
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Института Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу в Германии, выпустил приложение для девайсов, которое будет выявлять коронавирус. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Предполагается, что пользователи должны на добровольной основе загрузить его на свои «умные» часы или фитнес-браслет и начать вносить туда физиологические данные (рост, вес, возраст), а также информацию о состоянии своего здоровья, в том числе любые симптомы недомогания.

При этом уточняется, что анонимность граждан будет соблюдена, поскольку для регистрации не требуется предоставление персональных данных, а необходимо только сообщить индекс места жительства.

Таким образом специалисты института смогут анализировать здоровье жителей и мониторить географию распространения инфекции.

«Мойте руки, соблюдайте дистанцию, жертвуйте данными — вот ваш вклад против коронавируса», — говорится в тексте.

Согласно заявлению, к 14 апреля приложение было скачано более 300 тыс. раз.

17 апреля министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что ФРГ удалось взять под контроль вспышку коронавирусной инфекции.

По данным портала Worldometer, на 19 апреля в ФРГ инфицированы коронавирусом более 143 тыс. человек, скончались свыше 4,5 тыс.

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