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В Германии отменили летние рок-фестиваль Rock am Ring и Rock im Park

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Фото: TASS/DPA/Daniel Karmann
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В Германии отменили один из крупнейших рок-фестивалей Rock am Ring 2020, а также Rock im Park. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

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Оба фестиваля должны были пройти параллельно с 5 по 7 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге, пишет «Газета.ру». Причиной отмены явился запрет на проведение массовых мероприятий, который в Германии введен до 31 августа из-за пандемии коронавируса, пишет «Москва 24». На фестивалях Ring и im Park ожидался аншлаг — было распродано 150 тыс. билетов. Rock am Ring должен был пройти в юбилейный, 35-й раз, im Park — в 25-й раз.

«Это безальтернативное решение, конечно, разочаровывает. Тем не менее организаторы понимают эту неизбежную меру в интересах безопасности и здоровья всех участников, как ни печальна отмена аншлаговых фестивалей», — заявили организаторы.

На фестивалях должны были выступить такие группы, как System of a Down, Deftones, Heaven Shall Burn, Disturbed, 3 Doors Down, Skillet, The Offspring, Korn, Motionless in White, August Burns Red, We Came As Romans и многие другие. По предварительной информации, фестивали перенесены на 11–13 июня 2021 года, пишет НСН.

15 апреля правительство ФРГ по итогам совещания с главами правительств регионов по ситуации с коронавирусом на фоне снижающихся темпов распространения коронавируса приняло решение начать постепенное снятие ограничительных мер, большинство при этом остается в силе, в том числе запрет крупных мероприятий, который продлен до 31 августа.

По данным Wordometer на 16 апреля, в Германии зарегистрировано 134 753 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране от вируса умерли 3 804 человека.

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