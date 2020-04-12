В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных

Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье, 12 апреля, берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха.

По его информации, количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479, а выздоровели 60 200 пациентов, отмечает ТАСС. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2673 человека. В настоящий момент инфицированы 57 606 пациентов.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2821 и достигло 120 479.

1 апреля власти Германии объявили о продлении мер против распространения коронавируса по меньшей мере до 19 апреля. В ФРГ в настоящее время гражданам запрещено собираться в группы более чем по двое, закрыты культурно-досуговые центры и парки, прекращена работа сферы услуг. При нахождении на улице люди должны соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.

6 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила введение обязательного ношения медицинских масок в стране в случае ухудшения ситуации с распространением SARS-CoV-2.