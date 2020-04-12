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Число зараженных коронавирусом в ФРГ превысило 120 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки увеличилось на 2821 и достигло 120 479. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию Института Роберта Коха.

Скончались за сутки 129 пациентов с коронавирусом, а всего с начала пандемии погибли 2673. Излечились от инфекции 60 200 человек.

1 апреля стало известно, что власти Германии продлят меры против распространения коронавируса по меньшей мере до 19 апреля. В ФРГ в настоящее время гражданам запрещено собираться в группы более чем по двое, закрыты культурно-досуговые центры и парки, прекращена работа сферы услуг. Находясь на улице, люди должны соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.

6 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила введение обязательного ношения медицинских масок в стране в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

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