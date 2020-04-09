Число больных коронавирусом в Германии превысило 108 тыс. человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии на четверг, 9 апреля, достигло 108 202. Умерли 2017 человек, говорится в отчете берлинского Института Роберта Коха.

Вылечились 2693 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы института.

Больше всего случаев заражения в Баварии (28 827), Северном Рейне-Вестфалии (21961) и Баден-Бюртемберге (21603). В Берлине зарегистрировано 4202 случая.

Днем ранее в отчете говорилось о 103228 подтвержденных случаях и 1861 смерти.

По данным Worldometer на 9 апреля, в мире более 1,518 млн зараженных, в Германии — 113,3 тыс.

1 апреля стало известно, что власти Германии намерены продлить меры против распространения коронавируса по меньшей мере до 19 апреля.

Гражданам запрещено собираться в группы более чем по двое, закрыты культурно-досуговые центры и парки, прекращена работа сферы услуг. Находясь на улице, люди должны соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.