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Берлин заявил о зависти «всего мира» из-за успехов в борьбе с COVID-19

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Фото: TASS/Zuma
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Эффективность принятых властями Германии мер по замедлению темпов распространения коронавируса признана всеми странами мира. Об этом заявил министр по особым поручениям Хельге Браун.

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В эфире радиостанции RBB он отметил, что распространение инфекции значительно замедлилось в последние недели. «Это огромный успех, в связи с которым нам завидует весь мир», — подчеркнул политик.

Он призвал сограждан проявить терпение и самодисциплину, несмотря на эффективность мер, и продолжать придерживаться ограничений социальных контактов, отмечает 17 апреля ТАСС.

В Германии закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, бассейны, салоны красоты и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, при нахождении на улице и в магазинах следует соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека.

Проведение массовых мероприятий запрещено до 31 августа.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции лидеров G7, посвященной пандемии COVID 19, подчеркнула приверженность страны поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным портала Worldometer на 17 апреля в ФРГ инфицированы коронавирусом 138 тыс. человек, излечились более 81,8 тыс. пациентов, умер — 4105. За последние сутки коронавирус выявлен у 575 человек.

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