СМИ сообщили о планах властей ФРГ запретить массовые мероприятия до 31 августа

Правительство Германии и власти федеральных земель страны договорились о планах введения запрета на проведение всех массовых мероприятий как минимум до 31 августа 2020 года. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе совещания канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель также говорилось о намерении властей «настоятельно рекомендовать» ношение защитных масок в общественном транспорте и в магазинах.

Ограничения социальных контактов останутся в силе до 3 мая как минимум. Среди возможных послаблений — разрешение работы торговым точкам площадью не более 800 кв м.

1 апреля власти Германии объявили о продлении мер против распространения коронавируса по меньшей мере до 19 апреля. В ФРГ в настоящее время гражданам запрещено собираться в группы более чем по двое, закрыты культурно-досуговые центры и парки, прекращена работа сферы услуг. При нахождении на улице люди должны соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.

6 апреля Меркель допустила введение обязательного ношения медицинских масок в стране в случае ухудшения ситуации с распространением SARS-CoV-2.

По данным Wordometer на 15 апреля, в Германии зарегистрировано 132 592 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 382 новые. Всего в стране от вируса умерли 3 592 человека.