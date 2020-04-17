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В Германии заявили о взятии под контроль вспышки коронавируса

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Фото: REUTERS/John MacDougall
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В Германии удалось взять под контроль вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Йенс Шпан заявил в пятницу, 17 апреля, на брифинге.

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По его словам, с 12 апреля число новых подтвержденных случаев меньше числа выздоравливающих.

«Сейчас у нас более 80 тыс. выздоровевших при около 130 тыс. (зараженных. — Ред.)», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции лидеров G7, посвященной пандемии COVID-19, подчеркнула приверженность страны поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте kp.ru.

Она подчеркнула, что распространение коронавируса можно остановить только при помощи координированного международного ответа.

В тот же день лавы российского и германского МИД Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию в мире, а также в России и ФРГ в связи с пандемией, передает RT.

По последним данным, в ФРГ подтверждено 133 тыс. случаев COVID-19. В результате болезни скончались почти 3,9 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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