В Германии заявили о взятии под контроль вспышки коронавируса

В Германии удалось взять под контроль вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Йенс Шпан заявил в пятницу, 17 апреля, на брифинге.

По его словам, с 12 апреля число новых подтвержденных случаев меньше числа выздоравливающих.

«Сейчас у нас более 80 тыс. выздоровевших при около 130 тыс. (зараженных. — Ред.)», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции лидеров G7, посвященной пандемии COVID-19, подчеркнула приверженность страны поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте kp.ru.

Она подчеркнула, что распространение коронавируса можно остановить только при помощи координированного международного ответа.

В тот же день лавы российского и германского МИД Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию в мире, а также в России и ФРГ в связи с пандемией, передает RT.

По последним данным, в ФРГ подтверждено 133 тыс. случаев COVID-19. В результате болезни скончались почти 3,9 тыс. человек.

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