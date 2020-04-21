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Составлен рейтинг самых безопасных стран во время пандемии COVID-19

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Фото: REUTERS/Corinna Kern
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Эксперты фонда Deep Knowledge Group (DKG) составили рейтинг наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает британское издание Express.

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Лидером в плане безопасности назван Израиль.

«Тот факт, что Израиль лидирует, неудивителен, если учесть, что страна находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций», — отметили специалисты.

Второе место у Германии. В настоящее время она имеет лучшие показатели по сравнению с другими странами Европы. После стабилизации ситуации у неё есть все шансы получить значительные экономические преимущества.

Замыкает тройку лидеров Южная Корея. Также верхние позиции списка занимают Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 170 тыс. скончались, 645,2 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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