Проценко назвал число выписанных из больницы в Коммунарке пациентов

За прошедшие сутки из московской больницы в Коммунарке были выписаны почти 100 пациентов. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

«За последние сутки к нам поступили 63 пациента, выписаны 99 <…> Состоит на лечении 568 пациентов, из них: с диагнозом внебольничная пневмония 567 (100%), подтвержденный COVID ― 412 (72%)», ― написал он на своей странице в соцсети.

Также Проценко добавил, что 52 пациента находятся в отделении реанимации, причем 25 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Накануне пациенты с коронавирусом рассказали «Известиям» о первых симптомах, течении болезни и обстановке в больницах после госпитализации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России общее число заболевших достигло 47 121 человека, умерли 405 пациентов, выздоровели ― 3446.

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