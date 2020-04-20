Мишустин поручил оперативно запустить меры поддержки граждан и экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 апреля поручил оперативно запустить меры поддержки граждан и экономики.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что в данный момент важно обеспечить финансовой помощью от государства предприятия, пострадавшие от коронавируса. В связи с чем программа выдачи льготных кредитов под выплату зарплат будет расширена на предприятия среднего и крупного бизнеса. В рамках данной программы ВЭБ уже предоставляет гарантии и поручительства объемом до 100 млрд рублей.

«Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время», — добавил премьер.

15 апреля президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса.

Речь идет об оказании безвозмездной помощи малым и средним предприятиям, получении крупными компаниями беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, расширении списка системообразующих предприятий и предоставлении льготных кредитов для компаний из этого списка. Также предлагается выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний.