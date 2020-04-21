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Власти Москвы заявили об отсутствии планов ввести пропуска для пешеходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Москвы пока не планируют вводить пропуски для пешеходов для передвижения по городу, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

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«Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 21 апреля.

Также Немерюк отметил, что штрафы автомобилистам без пропусков технически могут приходить с каждой камеры, однако вопрос о том, будет ли это введено на практике, еще обсуждается.

«Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос», — сказал он.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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