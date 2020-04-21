Власти Москвы заявили об отсутствии планов ввести пропуска для пешеходов

Власти Москвы пока не планируют вводить пропуски для пешеходов для передвижения по городу, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 21 апреля.

Также Немерюк отметил, что штрафы автомобилистам без пропусков технически могут приходить с каждой камеры, однако вопрос о том, будет ли это введено на практике, еще обсуждается.

«Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос», — сказал он.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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