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Власти Москвы рассказали о правилах выхода из дома для проживающих с больными COVID-19

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Фото: Depositphotos
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Проживающие с больными коронавирусом москвичами могут выйти в магазин, медицинское учреждение и вынести мусор. Об этом сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном во вторник, 21 апреля.

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Отмечается, что им также необходимо соблюдать режим самоизоляции, аналогичный режиму тех, кто болен коронавирусом.

«С 22 апреля 2020 года гражданам, совместно проживающим с лицами, указанными в пункте 12.5 настоящего указа, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», — сказано в документе.

Исключением являются обращение за медицинской помощью, посещение ближайших магазинов для приобретения необходимых товаров и услуг, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, а также вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.

В тексте подчеркивается, что таким гражданам не разрешается пользоваться транспортными средствами, за исключением передвижения ради получения медицинской помощи, имея цифровой пропуск.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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