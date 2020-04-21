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Путин заявил о необходимости резерва медоборудования и койко-мест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Резервы медицинского оборудования и койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом могут не потребоваться, но их необходимо иметь. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы понимаем, что этого [резервов койко-мест и оборудования] может не потребоваться, дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть», — отметил президент в ходе совещания с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Он выразил надежду, что региону удастся в срок и полностью реализовать все планы по борьбе с коронавирусом.

«Тем более что темпы у вас хорошие. Надо такими же темпами двигаться дальше», — добавил глава государства.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

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20 апреля Путин поручил Министерству здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса. Президент попросил главу министерства Михаила Мурашко в ближайшие сроки подготовить и представить соответствующие предложения. Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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