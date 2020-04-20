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Путин анонсировал рост производства масок до 7,5 млн штук в день

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Производство медицинских масок в России скоро вырастет до 7,5 млн штук в сутки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время 7,5 млн будем производить», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия не только активно наращивает производство средств защиты, но и сотрудничает с зарубежными партнерами. Например, в феврале, когда в Китае был пик эпидемии коронавируса, Россия направила туда около 2 млн масок.

«Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок», — отметил Путин.

Ранее 20 апреля Путин сообщил, что поговорит с правительством об изменении нормативных документов, необходимых для создания вакцины от коронавируса.

По состоянию на 20 апреля, в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человек выздоровели.

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