Путин анонсировал изменения нормативных актов для создания вакцины от коронавирусов

Президент России Владимир Путин 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ заявил, что поговорит с правительством об изменении нормативных документов, необходимых для создания вакцины от коронавируса.

«То же самое касается работы над вакциной, изменениями нормативной базы, в том числе постановления правительства 441, выделения дополнительных ресурсов. Обо всем об этом мы еще поговорим с коллегами из правительства в рабочем режиме», — сказал Путин.

Кроме того, Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко доложить о разработке вакцины широкого спектра действия.

«Я попросил бы министра потом, не сейчас, а потом мне доложить отдельно об этом», — сказал президент.

Ранее в этот же день Путин призвал Минздрав России ускорить работу над вакциной от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля, в России зафиксировано 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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