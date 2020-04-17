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Путин поручил заранее проработать объемы производства вакцин от COVID-19

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы производства вакцин от коронавируса еще на стадии их создания. Такое распоряжение он дал во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах в пятницу, 17 апреля.

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«Один из моментов — это производство. Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах. Об этом нужно позаботиться уже сейчас», — сказал президент.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доклинические испытания вакцин уже ведутся, идет подготовка к клиническим тестированиям. Эксперты прорабатывают все варианты препаратов, заверил он.

«Есть обнадеживающие результаты, в том числе начинаем проработку для производственных площадок, которые смогут разместить продукт на своих производственных линиях. По всем направлениям мы готовимся параллельно», — сообщил министр.

Всем, кто трудится над созданием вакцины, Путин пожелал успехов, отметив, что их работа важна для всего мира. Президент выразил надежду на скорейшую разработку препарата.

Также в ходе совещания президент отметил, что в России еще не пройден пик заболеваемости коронавирусом, проблема инфекции «уходит в регионы». В связи с этим он поручил подготовиться ко всем сценариям развития ситуации.

Ранее в апреле Мурашко сообщил, что вакцину разрабатывают семь научных центров, клинические испытания должны начаться в ближайшее время. В пятницу Путин отметил, что осведомлен об этом, а также об успешном ходе работы в данном направлении.

На сегодняшний день известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет проводить доклинические испытания своих вакцин до 22 июня, а 29 июня намерен протестировать препараты на 180 добровольцах.

Вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет готова к концу года. Препарат уже включен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список перспективных.

По данным ВОЗ, всего в мире в разработке находятся 70 вакцин, еще три проходят клинические испытания.

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По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились. 273 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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