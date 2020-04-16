Инфекционист дал прогноз по появлению вакцины от COVID-19

Несмотря на то что испытания вакцин от коронавируса проводятся в разных странах, готовый продукт появится не раньше, чем через год-полтора. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

«В отношении вакцины, вы знаете, что сейчас более 70 научных коллективов занимаются созданием вакцины в мире. <…> Но, как ни крутите, год-полтора на создание вакцины уходит», — сказал он в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» 16 апреля.

Некоторые ученые полагают, что без вакцины человечеству не удастся победить COVID-19, однако создание препарата от коронавируса является более сложным процессом, чем от гриппа, отметил Малышев. В то же время, подчеркнул эксперт, в период эпидемии происходит «проиммуниванивание населения», то есть у людей вырабатывается иммунитет, подчеркнул специалист.

На данный момент в России вакцину разрабатывают семь научных центров, клинические испытания должны начаться в ближайшее время.

Известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен проводить доклинические испытания своих вакцин до 22 июня, а 29 июня протестировать препараты на 180 добровольцах.

Вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появится к концу года. Препарат уже включен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список перспективных.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».

По данным ВОЗ, всего в мире в разработке находятся 70 вакцин, еще три проходят клинические испытания.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 16 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2 млн человек, скончались 134 тыс. человек.