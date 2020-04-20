Путин согласился с идеей первичной вакцинации врачей от коронавируса

Президент России Владимир Путин 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ согласился с идеей, что после создания вакцины от коронавируса в первую очередь нужно вакцинировать врачей.

Такое предложение в ходе совещания высказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова.

«Я думаю, что это само собой разумеется, прежде всего медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся. Это, безусловно, так», — ответил ей Путин.

Ранее в этот же день Путин призвал Минздрав России ускорить работу над вакциной от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля, в России зафиксировано 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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