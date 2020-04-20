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В Чили переболевшим коронавирусом будут выдавать удостоверения

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Чили станет первой страной, в которой переболевшим коронавирусом гражданам будут выдавать специальные удостоверения — «карты иммунитета», означающие, что у человека есть иммунитет к вирусу. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает газета La Razon.

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«Чили с сегодняшнего дня начинает выпускать карты иммунитета», — заявил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич.

В интервью газете La Tercera он рассказал 16 апреля, что «карта иммунитета» — это инструмент, идентифицирующий людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют иммунитет к повторному заражению, поэтому не могут заразить других.

По его словам, с 20 апреля такие удостоверения будут выдаваться в цифровом формате. Кроме этого, граждане, переболевшие коронавирусом, будут освобождены от карантинных ограничений, так как не представляют угрозы здоровью общества.

Маньялич добавил, что, по имеющимся научным данным, иммунитет к коронавирусу длится долго — как минимум один год.

Власти страны также отметили, что такие меры рекомендованы экспертами и одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

13 апреля глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что человечество может столкнуться с новой волной заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, но она будет не столь серьезной, как нынешняя. По словам эксперта, вспышки коронавирусной инфекции начали возникать в странах Африки, Южной Америки и Восточной Азии и, опираясь на математическую модель, «летом этого года мы не сможем полностью избавиться от этого вируса, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома». В то же время Вэньхун отмечает, что «странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму».

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в Чили составляет 10 088, умерли 133 пациента.

По всему миру число зараженных превысило 2,4 млн человек, из них более 165 тыс. скончались, 635,7 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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