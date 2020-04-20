Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране. Об этом он сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в понедельник, 20 апреля.

«Надо будет посмотреть и на те регионы, где накопилось больше всего проблем, и на те, которые работают эффективно, как, например, губернатор Сергей Цивилев в Кемеровской области. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны», — сказал Путин.

По его словам, председатель правительства Михаил Мишустин проведет совещание с коллегами в регионах в ближайшее время

Также в ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост числа заболевших в регионах, без учета Москвы и Московской области, составил 12%.

По словам Голиковой, в столице суточный прирост заболеваемости составил 8,3%, в Подмосковье — 12,4%. Общее количество зараженных в остальных регионах страны составляет 15 530 человек.

18 апреля регионы получили дополнительные 32,4 млрд рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Средства перечислены Министерством финансов по распоряжению правительства.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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