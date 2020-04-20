«Ростех» поставит в регионы более 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) «Ростеха» поставит в регионы более 6,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается на сайте госкорпорации в понедельник, 20 апреля.

Отмечается, что объем поставки увеличится более чем на 1 тыс. единиц.

«КРЭТ должен был произвести и поставить не менее 5,7 тыс. единиц оборудования на сумму 7,5 млрд рублей. В соответствии с договором, заключенным с Минпромторгом, для нужд здравоохранения будет выпущено 6711 аппаратов ИВЛ. Таким образом, объем отгрузки увеличится на 18%, а отпускная цена на поставляемую государству технику будет снижена до 1,11 млн рублей за единицу», — сказано в сообщении.

Для того что достигнуть такого результата, менее чем за месяц были развернуты необходимые мощности и привлечен дополнительный персонал, темпы производства увеличены в 10 раз.

Основным производителем аппаратов ИВЛ является АО «Уральский приборостроительный завод», входящий в АО «КРЭТ».

На выполнение заказа госкорпорация рассчитывает потратить 2–3 месяца, сообщили ТАСС в «Ростехе».

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в некоторых регионах по-прежнему нет достаточного запаса средств индивидуальной защиты и резерва койко-мест для борьбы с коронавирусом.

18 апреля регионы получили дополнительные 32,4 млрд рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Средства перечислены Министерством финансов по распоряжению правительства.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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