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Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В некоторых регионах по-прежнему нет достаточного запаса средств индивидуальной защиты и резерва койко-мест для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 20 апреля.

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Для такой ситуации существуют объективные причины, подчеркнул Песков. Работа по ее исправлению ведется очень интенсивно, в том числе с участием федерального центра, отметил он.

Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.

Ранее 20 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что принимаемые меры по разобщению и самоизоляции дают эффект. В частности, в Москве интенсивность процесса распространения вируса можно оценить как «гладкую».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 26 350 случаев заражения, в том числе 2026 — за последние сутки.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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