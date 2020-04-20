Мурашко назвал гладкой интенсивность распространения коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 апреля оценил эффективность мер самоизоляции в борьбе с распространением коронавируса.

«Мы видим, что меры, которые принимаются, по разобщению, самоизоляции, эффективны. В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса (идет) очень гладко», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24»

Мурашко отметил, что в последнее время стало меньше поступлений пациентов, зараженных коронавирусом, в тяжелом состоянии.При этом он подчеркнул, что хорошее самочувствие может быть обманчивым и не дает гарантий положительного исхода.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек. За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 28 человек. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице возросло до 204.

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