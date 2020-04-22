В Новосибирской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 16 человек заразились коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу в среду, 22 апреля.

Среди заболевших один ребенок.

«Семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро контактировали с теми, у кого диагноз ранее был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель», — говорится в сообщении.

Всего в Новосибирской области зафиксирован 151 случай заражения COVID-19. Выздоровел 21 человек, четыре умерли.

По данным на 21 апреля, девять пациентов с коронавирусом в области находились в тяжелом состоянии, из них трое на аппаратах ИВЛ. Известно, что среди заболевших есть один священнослужитель.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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