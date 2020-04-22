Эксперт назвала способ остановить распространение коронавируса в России

Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то заболеваемость снизится. Лебединская уточнила, что при негативном варианте развития ситуации в регионах заболеваемость может выйти из-под контроля.

«Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК (Военно-промышленный комплекс. — Ред.)», — отметила эксперт.

Также Лебединская обратила внимание на то, что показатель заразившихся на 1 тыс. человек населения в России составляет всего 0,29, тогда как в США он равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, а в Испании — 4,23. Однако в РФ сейчас особая ситуация, так как большинство заболевших находятся в Москве и Подмосковье, где данный показатель составляет 1,46, что в семь раз больше, чем по всей стране. Эксперт заключила, что сдерживать коронавирус на данный момент помогает ограничение по передвижению на транспорте и территориальное размещение населения.

На сегодняшний день во всем мире коронавирус выявлен у более чем 2,5 млн человек, напоминает «Федеральное агентство новостей». Умерли свыше 177 тыс. человек, выздоровели почти 602 тыс. При этом Россия входит в десятку по количеству зараженных.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.