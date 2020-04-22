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Вспышка заражения COVID-19 произошла в больнице Приморья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован во Владивостокской больнице № 2, рассчитанной на тысячу коек. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил усилить меры безопасности в медучреждениях.

«Необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины в случае возникновения вспышек заболевания», — отметил он.

Всего за а последние сутки в Приморье коронавирусом заразились 74 человека, среди них два ребенка 5 и 11 лет и беременная женщина.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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20 апреля Путин поручил Министерству здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса. Президент попросил главу министерства Михаила Мурашко в ближайшие сроки подготовить и представить соответствующие предложения. Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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