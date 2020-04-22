В Бурятии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Бурятии за сутки увеличилось на 10 и составило 163. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Отмечается, что все случаи лабораторно подтверждены, 111 пациентов продолжают лечение в стационаре, еще один заболевший ожидает госпитализации. На данный момент из больниц выписано 49 человек, умерло два пациента.

Также власти рассказали, что на лечении находятся 10 детей с COVID-19, их состояние оценивается как удовлетворительное. В реанимации находятся три пациента с коронавирусом, один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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