Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Прогноз врача Александра Мясникова о том, что пика заболеваемости коронавирусом в России стоит ожидать в конце апреля, оказался ошибочным. Об этом он сообщил в эфире на YouTube-канале «О самом главном».

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Всё это занимает два-три месяца. У нас началось, не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — сказал специалист.

Ранее во вторник Мясников назвал амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, большинство больных коронавирусом будут лечиться не в больницах, а дома.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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