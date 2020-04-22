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Психологи МЧС дали рекомендации по организации самоизоляции детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Психологи МЧС России дали рекомендации родителям для более легкой адаптации детей к самоизоляции. С советами Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России ознакомился ТАСС.

В связи с изменениями привычного образа жизни родителям необходимо сохранить без изменений время сна ребенка, приема пищи, а также домашние игры. Психологи уверены, что такие «островки постоянства» помогут детям перенести нахлынувшие перемены.

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Походы в гости можно заменить ежедневными звонками или онлайн-встречами с близкими, прогулку во двор к песочнице можно заменить играми с кинетическим песком, считают специалисты.

Кроме того, рекомендуется уделять больше времени приятным вещам, например, дольше смотреть мультфильмы, вместе готовить любимые блюда, а также устраивать семейные собрания за чаем или ужином, чтобы обсудить приятные моменты и преодоление трудностей.

«Организуйте совместное выполнение домашнего задания по видеосвязи. «Посещайте» онлайн театры, музеи, выставки, мастер-классы, делитесь впечатлениями, снимайте короткие видео об этих нововведениях и о том, как это делаете именно вы», — отмечается в рекомендациях МЧС.

Также психологи посоветовали не предъявлять к ребенку завышенных требований, а также не ожидать, что он сможет самостоятельно адаптироваться к ситуации, так как в сложившихся обстоятельствах ему требуется больше внимания, понимания и заботы.

Ранее 22 апреля заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов рассказал, что главной психологической проблемой для находящихся в самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения.

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