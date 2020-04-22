Ученый рассказал о самой главной психологической проблеме самоизоляции

Главной психологической проблемой для находящихся в самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения. Такое мнение высказал в интервью «РИА Новости» заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.

По словам ученого, в изоляционной физиологии хорошо известен факт, что самый тяжелый для испытуемых период наблюдается в третьей четверти эксперимента.

«Какой бы это ни был эксперимент — месячный, полугодовой или годовой. Третья четверть всегда является самой тяжелой. Монотонность, неопределенность вносят дополнительный негатив», — сказал ученый.

Однако в текущей ситуации с коронавирусом точные сроки завершения самоизоляции неизвестны.

«Хотелось бы более конкретно знать, когда закончится самоизоляции», — отметил Суворов.

Ранее, 20 апреля, семейный психолог Андрей Зберовский рассказал, как справиться с одиночеством в период режима самоизоляции.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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