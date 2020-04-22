Ученые раскрыли единственный способ борьбы с пандемией коронавируса

Только массовая вакцинация, по мнению ученых, может стать единственным способом побороть пандемию новой коронавирусной инфекции. Такое мнение специалистов приводит издание Science Alert.

Против вирусов на основе РНК, таких как SARS-CoV-2, человеческому организму требуется около трех недель, чтобы накопить достаточное количество антител, и даже тогда они могут обеспечить защиту всего на несколько месяцев, сообщил изданию профессор иммунологии Эрик Вивье.

Но это только теория, считает ученый, так как новый коронавирус демонстрирует вирусологам и эпидемиологам всё новые сюрпризы.

Несмотря на то, что есть свидетельства о стойком иммунитете у переболевших COVID-19, известны случаи повторного возникновения симптомов, например в Южной Корее. Более вероятно, что вирус никогда полностью не исчезал и оставался в организме как спящий и бессимптомный, как, например, герпес.

Если даже антитела вырабатываются, существует риск, что они лишь усилят возможность обострения заболевания и повышают риск серьезных осложнений. Также не ясно, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию. Учитывая эти неопределенности, эксперты сомневаются в том, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет и пандемия сама собой пойдет на спад.

Единственным реальным решением на данный момент является вакцина, подытожил профессор Университета Кертина в Перте (Австралия) Арчи Клементс.

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в июне 2020 года, заявила в понедельник, 20 апреля, научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.