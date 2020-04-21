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В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса

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Фото: Global Look Press/Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирусная инфекция имеет животное происхождение. Об этом во вторник, 21 апреля, на брифинге в Женеве заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

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«Когда имеешь дело с новым вирусом, таким как этот, то можно ожидать появления множества конспирологических теорий в СМИ и соцсетях. Но могу сказать, что все имеющиеся сейчас свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение», — приводит ТАСС слова Шаиб.

Она подчеркнула, что коронавирус не стал результатом манипуляции и не был создан в лабораторных условиях.

«Наиболее вероятно, что его экологический резервуар находится в летучих мышах, но то, каким образом вирус попал от летучих мышей к человеку, нужно еще выяснять», — отметила представитель ВОЗ.

Шаиб добавила, что Всемирная организация здравоохранения приветствует усилия всех стран на то, чтобы выяснить точное происхождение коронавируса. На текущий момент, по ее словам, решением этой задачи занимаются несколько групп специалистов.

Ранее в этот же день региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи в ходе онлайн-пресс-конференции упомянул, что окончательные выводы относительно происхождения коронавируса еще не сделаны.

Теория о том, что коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться от летучих мышей человеку через бродячих собак прозвучала от ученых Университета Оттавы в Канаде на минувшей неделе.

Телеканал Fox News заявил 16 апреля, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,53 млн случаев заболевания, умерли более 174 тыс. человек, вылечились — 667 тыс.

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