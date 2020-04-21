В ВОЗ назвали преждевременными разговоры об источнике появления коронавируса

В настоящее время преждевременно говорить о происхождении коронавируса. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции во вторник, 21 апреля, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

«Заключения пока не сделаны», ― отметил он в ходе трансляции в Twitter.

При этом Касаи подчеркнул, что некоторые данные указывают на животное происхождение коронавируса.

В последнее время предположения о том, что новый тип коронавируса был искусственно создан в Ухане, начали звучать чаще. Так, президент США Дональд Трамп только за последние два дня пообещал разобраться в «странностях» с возникновением пандемии и пригрозил Пекину последствиями в случае его вины.

Кроме того, 15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля выразили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,48 млн случаев заболевания, умерли более 170 тыс. человек, вылечились — 652 тыс.