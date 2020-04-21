В ВОЗ указали на постепенность снятия любых ограничений по COVID-19

Любое снятие ограничений, введенных с целью борьбы с распространением коронавируса, должно быть постепенным. Об этом в ходе пресс-конференции в режиме онлайн заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Власти должны приступать к снятию ограничений очень осторожно, поэтапно, и продолжать мониторинг эпидемиологической ситуации. В обратном случае это приведет к новым вспышкам коронавируса, отметил он во вторник, 21 апреля, в ходе трансляции в Twitter.

По словам Касаи, пока коронавирус распространяется, ни одна из стран не застрахована от вспышки. Как оценил специалист, меры, принимаемые в мире по борьбе с пандемией, доказали эффективность. Люди должны быть готовы к новому образу жизни, чтобы позволить обществу действовать в новом режиме для контроля коронавируса, уточнил он.

«По крайней мере, до появления вакцины или очень эффективного способа лечения этот процесс должен стать новой нормой для нас», — объяснил Касаи. Говоря об источнике инфекции, он отметил, что существующая информация указывает на его животное происхождение.

Ранее во вторник стало известно, что наиболее агрессивные штаммы коронавируса, найденные у тестируемых пациентов, были обнаружены у больных в Италии и Испании. Чаще встречающимися и менее активными оказались штаммы вируса, выявленные в США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, количество зараженных инфекцией в мире превысило 2,4 млн человек, из них более 170 тыс. скончались, 647,7 тыс. пациентов вылечились.