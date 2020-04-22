Власти Испании разрешат прогулки с детьми во время ограничений

Дети до 14 лет смогут ходить на прогулки с родителями в Испании, начиная уже с будущих выходных. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья во время пресс-конференции в онлайн-режиме.

Министр намерен издать соответствующий указ в конце текущей недели, пишет газета El Pais. Он также отметил, что конкретные условия прогулок будут озвучены позже, а изменения вступят в силу с воскресенья, 26 апреля.

Сальвадор Илья подтвердил, что пик эпидемии в стране уже пройден, на данный момент Испания находится на стадии «сгибания кривой» распространения коронавируса, но несмотря на некоторые успехи, ситуация остается тяжелой.

19 апреля сообщалось, что в Испании впервые рекордно снизилось количество умерших от коронавируса за сутки. 19 апреля от инфекции скончались 410 пациентов.

18 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен продлить карантинные меры в стране до 9 мая, однако условия их соблюдения будут смягчены.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, в Испании зарегистрировано 204 178 случаев заражения (3968 случаев за сутки), 21 282 человек скончались, 82 514 человек выздоровели. Испания занимает второе место по числу летальных случаев в мире.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.