Власти Испании продлят карантин до 9 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен продлить карантинные меры в стране, введенные из-за пандемии коронавируса, до 9 мая, однако условия их соблюдения будут смягчены. Об этом сообщает 18 апреля издание Majorca Daily Bulletin.

«Несмотря на огромный прогресс, которого мы достигли, невозможно просто отменить карантин. <...> Я передам завтра главам правительств автономных сообществ и на следующей неделе конгрессу депутатов свое предложение о продлении социальных ограничений до 9 мая», — заявил он на пресс-конференции.

При этом Санчес уточнил, что меры в отношении детей будут ослаблены. По его словам, с 27 апреля они смогут выходить на прогулку, чтобы меньше подвергаться стрессу.

10 апреля сообщалось о снижении уровня смертности от коронавируса в Испании.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

По последним данным, на 18 апреля в Испании зафиксировано более 191 тыс. случаев заболевания, скончались свыше 20 тыс. инфицированных.