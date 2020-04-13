В Испании за сутки 517 человек умерли от коронавируса

В Испании за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 517 человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет El Mundo со ссылкой на минздрав страны.

За весь период эпидемии в королевстве скончались 17 489 пациентов с COVID-19.

За сутки в Испании зафиксировано 3477 новых случаев заражения. Этот показатель можно считать низким, если учитывать, что за 12 апреля было зарегистрировано 4167 новых заболевших.

Общее число зараженных в королевстве достигло 169 496. Из них более 64 тыс. уже успешно завершили лечение.

10 апреля сообщалось о снижении уровня смертности от коронавируса в Испании, а 11 апреля был зафиксирован самый низкий с 23 марта показатель — 510 погибших за сутки.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились 1 862 028 человек, скончались 114 980 зараженных, из больниц выписаны 431 613 пациентов.