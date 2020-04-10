В Испании число умерших из-за коронавируса возросло до 15 843

В Испании за прошедшие сутки число людей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, возросло на 605. Общее число умерших в стране от заболевания составило 15 843. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает El Pais.

Общее число заразившихся достигло 157 022. Вылечились 55 668 человек.

8 апреля сообщалось, что за сутки в Испании от коронавируса скончались 757 человек, передает RT.

В настоящее время в Испании действуют самые жесткие меры. Жители могут выйти из дома только для покупки продуктов, лекарств. Разрешено добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, и доехать до работы, сообщается на сайте kp.ru.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 10 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,6 млн случаев заболевания, скончались 96,7 тыс. человек.

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