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Число жертв коронавируса в Испании превысило 20 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Aparicio
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С начала эпидемии в Испании от коронавируса скончались более 20 тыс. человек. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения страны в субботу, 18 апреля.

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Отмечается, что всего в стране зафиксировано 191 726 случаев заболевания, выздоровели 74 662 пациента. Скончались 20 043 инфицированных.

За последние сутки число заболевших выросло на 4 499, умерли 565 человек, поправились 3 166.

10 апреля сообщалось о снижении уровня смертности от коронавируса в Испании.

6 апреля министр здравоохранения страны Сальвадор Ийя заявил, что жесткие карантинные меры, принятые Испанией более трех недель назад, дают положительный результат.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 18 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились более 2,2 млн человек, скончались более 154 тыс. зараженных, из больниц выписаны более 581 тыс. пациентов.

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