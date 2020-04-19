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В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410. Это рекордно низкий показатель в течение последнего месяца, пишет газет El Pais в воскресенье, 19 апреля, со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Всего в Испании с начала пандемии зафиксировано 195 944 случая заболевания, летальных исходов — 20 453.

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что карантинные меры в стране будут сниматься в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

Глава Андалусии Хуан Мануэль Морено первым попросит ослабить ограничения.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 19 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,3 млн человек, из них 160,8 тыс. скончались, 600,7 тыс. пациентов выписаны из больниц.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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