Власти Ирана 20 апреля снимут ряд введенных из-за COVID-19 ограничений

С 20 апреля власти Ирана снимают ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает IRINN в воскресенье, 19 апреля, со ссылкой на президента страны Хасана Роухани.

По данным на 19 апреля, в Иране зарегистрировано 80,8 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, более 5000 человек погибли, почти 60 тыс. пациентов выписаны из больниц.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.