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Власти Ирана 20 апреля снимут ряд введенных из-за COVID-19 ограничений

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Фото: REUTERS/WANA/Ali Khara
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С 20 апреля власти Ирана снимают ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает IRINN в воскресенье, 19 апреля, со ссылкой на президента страны Хасана Роухани.

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В ходе своего выступления иранский лидер указал, что с 20 апреля будет возобновлена работа тех видов бизнеса, которые попадают под категорию умеренного риска распространения инфекции. По его словам, «количество больных и число смертей в стране снижается», тем не менее заведения, попадающие под категорию высокого риска, останутся закрытыми до дальнейшего улучшения эпидемиологической обстановки в стране. С 11 апреля во всех провинциях, кроме столицы Тегерана, вновь работают магазины, заводы, возобновлено междугороднее сообщение. Людям по-прежнему предписано соблюдать дистанцию, а рестораны, театры и бассейны всё еще закрыты. 8 апреля стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани попросил Международный валютный фонд (МВФ) выделить $5 млрд для борьбы с коронавирусом в стране. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снабдить Тегеран аппаратами искусственной вентиляции легких.
По данным на 19 апреля, в Иране зарегистрировано 80,8 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, более 5000 человек погибли, почти 60 тыс. пациентов выписаны из больниц.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 19 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,3 млн человек, из них 160,8 тыс. скончались, 600,7 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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