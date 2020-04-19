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Почти 85% новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Среди москвичей, у которых был подтвержден коронавирус за последние сутки, 84% — младше 65 лет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба столицы по ситуации с коронавирусом на воскресенье, 19 апреля.

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44% заболевших москвичей — от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет, 5,5% пациентов — старше 80 лет и 5% заболевших — дети.

За последние сутки в Москве выявили 3 570 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 24 324 заболевших.

По России в целом к данному моменту зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, скончался 361 человек.

Ранее в этот же день сообщалось, что власти Москвы введут выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших, из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили в начале апреля ученые из Гонконга. Специалисты провели эксперимент на сирийских золотистых хомяках, чей белок ACE2 схож с человеческим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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