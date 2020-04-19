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В Москве введут выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

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Фото: TASS/DPA
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Власти Москвы введут выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших. Об этом стало известно в воскресенье, 19 апреля.

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«В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе также добавили, что объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем. По его словам, у страны есть все необходимые ресурсы, которые требуются для защиты жизни и здоровья людей, а также для поддержки экономики.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили в начале апреля ученые из Гонконга. Специалисты провели эксперимент на сирийских золотистых хомяках, чей белок ACE2 схож с человеческим. Животным внедрялся коронавирус, после этого в первую неделю после заражения у хомяков наблюдались тяжелые симптомы заболевания – поражение легких, трахеи, иммунной системы и кишечника. Однако через семь дней некоторым грызунам становилось лучше, а в их организме вырабатывались антитела.

Затем ученые на основе крови переболевших делали сыворотку, которую переливали здоровым хомякам. После этого животных также заражали коронавирусом. Выяснилось, что в таком случае болезнь протекала намного легче.

В России в целом к настоящему моменту зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313, выздоровели 3 057 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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