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Врачи вылечили 80-летнего жителя Сахалина от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Сахалинской области от коронавируса вылечился 80-летний пациент. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили региональные власти.

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«Учитывая, что мужчина относится к группе риска, за его здоровье врачи особенно переживали. Это заболевание важно вовремя выявить, чтобы начать лечение до развития клинических признаков. Тогда удается достичь хороших результатов», — отметила врач-инфекционист Оксана Солонина. Ее слова приводит информационный портал Sakhalin Info.

Всего по состоянию на 19 апреля в регионе зафиксировано 19 случаев коронавируса, на лечении остаются девять пациентов, их состояние стабильное.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем. По его словам, у страны есть все необходимые ресурсы, которые требуются для защиты жизни и здоровья людей, а также для поддержки экономики.

В России в целом к настоящему моменту зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313, выздоровели 3 057 пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. За несколько месяцев заболевание охватило более чем 200 стран по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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