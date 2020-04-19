Число жертв коронавируса во всем мире превысило 160 тыс. человек

Количество пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции, составило 160 717 человек по всему миру по состоянию на воскресенье, 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который круглосуточно отслеживает данные о заболевании.

В общей сложности к данному моменту зарегистрировано 2 329 539 заболевших.

Больше всего зараженных коронавирусом и скончавшихся пациентов зафиксировано в США — заболели 735 086 человек, умерли 38 910.

На втором месте Испания, там заразились 194 416, скончались 20 639.

В России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313.

Как рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, число заболевших в России день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

По его мнению, причина низкого показателя смертности от коронавируса в России в том, что в стране активно проводят тесты на выявление коронавируса и своевременно диагностируют легкие случаи, а также благодаря подготовке медицинских учреждений.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. За несколько месяцев заболевание охватило более чем 200 стран по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.