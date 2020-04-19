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Число жертв коронавируса во всем мире превысило 160 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Xavi Bonilla/Keystone Press Agency
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Количество пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции, составило 160 717 человек по всему миру по состоянию на воскресенье, 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который круглосуточно отслеживает данные о заболевании.

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В общей сложности к данному моменту зарегистрировано 2 329 539 заболевших.

Больше всего зараженных коронавирусом и скончавшихся пациентов зафиксировано в США — заболели 735 086 человек, умерли 38 910.

На втором месте Испания, там заразились 194 416, скончались 20 639.

В России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313.

Как рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, число заболевших в России день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

По его мнению, причина низкого показателя смертности от коронавируса в России в том, что в стране активно проводят тесты на выявление коронавируса и своевременно диагностируют легкие случаи, а также благодаря подготовке медицинских учреждений.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. За несколько месяцев заболевание охватило более чем 200 стран по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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