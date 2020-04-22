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В Хабаровском крае из-за коронавируса ввели обязательный масочный режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Хабаровском крае власти ввели масочный режим для снижения темпов распространения коронавируса. Об этом 22 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.

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Теперь жителям региона нельзя заходить в общественный транспорт, включая такси, в аптеки, аптечные пункты, магазины, здания государственных органов власти, администраций без средств индивидуальной защиты.

Согласно новым нормативно-правовым актам, средства индивидуальной защиты должны также использоваться при нахождении на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в морских и речных портах, на остановках общественного транспорта и в других общественных местах.

20 апреля сайт aif.ru сообщал, что администрация Хабаровского края решила ввести с 22 апреля усиленный масочный режим. Губернатор края Сергей Фургал поручил подготовить механизмы контроля за соблюдением данного требования. Нарушителей планируют наказывать, отмечает телеканал «360».

Как пишет «Газета.ру», ранее Фургал заявлял, что в более 60% случаях заражения коронавирусом в крае болезнь протекает бессимптомно.

«Люди просто не знают, что являются носителями и заражают других. Соответственно, нужно носить маску», — сказал глава региона.

В Хабаровском крае действует режим самоизоляции. По данным Министерства здравоохранения региона, в крае зарегистрировано 243 пациента с коронавирусной инфекцией, 19 из них выздоровели, пятеро умерли. За минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заболевания, из числа заболевших трое находятся в тяжелом состоянии.

21 апреля сообщалось, что на производство масок до 4 млн штук в сутки выделят 2 млрд рублей. Ранее в этот же день президент России Владимир Путин анонсировал рост производства масок до 7,5 млн штук в день. Он подчеркнул, что страна не только активно наращивает производство средств защиты, но и сотрудничает с зарубежными партнерами.

квПо состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человека, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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