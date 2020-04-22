В Москве в период самоизоляции упал спрос на вторичное жилье

Спрос на вторичное жилье в Москве в период самоизоляции сократился на 25%. Об этом 22 апреля сообщила компания «ИНКОМ-недвижимость».

При этом в Новой Москве практически все покупатели делают выбор в пользу новостроек. Это связывают как с возможностями застройщиков по сопровождению сделки, так и с льготными программами, позволяющими оформить ипотеку по сниженной ставке. Отмечается, что в 2019 году в связи с реформами долевого строительства, вторичный рынок в «старой» Москве потерял около 30% сделок, в Новой Москве — 43%.

«На ухудшение ситуации здесь влияют дополнительные факторы, характерные для рынка недвижимости ТиНАО. Так, в отличие от старых границ столицы, где жилищный фонд представлен домами самого разного качества и времени постройки, в Новой Москве нет большой разницы между предложением на «первичке» и «вторичке», — рассказал руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

Еще одним фактором влияющим на спрос, является тот факт, что на первичном рынке квартиры продаются, как правило, без отделки, вследствие чего они дешевле объектов вторичного рынка, добавил Таганов. Кроме того, в условиях самоизоляции у застройщиков есть преимущества в виде электронного сопровождения сделки и передачи документов на собственность в электронном виде.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

16 апреля президент России Владимир Путин предложил реализовать специальную программу ипотеки на покупку жилья под 6,5% годовых.