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ДОМ.РФ выкупит непроданные квартиры в построенных в 2020 году домах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госкомпания ДОМ.РФ выкупит непроданные квартиры в новостройках со сроком сдачи в 2020 году. Об этом 17 апреля заявил гендиректор компании Виталий Мутко.

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«Пока на эту программу [прямого выкупа жилья] будет направлено до 50 млрд рублей под гарантии правительства. На рынке с продажами где-то 40–80% мы попробуем выкупить жилье в домах ввода этого года», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Мутко, емкость рынка существенно выше выделенных средств, поэтому необходимо привлечь еще примерно 320 млрд рублей для того, чтобы рынок «очень серьезно почувствовал».

ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе и в рамках таких льготных программ, как семейная ипотека, дальневосточная потека, а также в рамках новой программы субсидирования ипотечных ставок.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку строительному комплексу, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики.

Также президент предложил реализовать специальную программу ипотеки на покупку жилья под 6,5% годовых.

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